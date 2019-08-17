اعترافات صادمة لمهاجم مسجد النور بالنرويج

كشفت الشرطة النروجية، النقاب عن اعترافات الشاب "فيليب مانهاوس" المتهم بقتل أخته غير الشقيقة، وفتح النار على المصلين داخل مسجد "النور" بضواحي العاصمة النروجية أوسلو، حيث اعترف خلال استجوابه بارتكابه الجريمتين.

كشفت الشرطة النروجية، النقاب عن اعترافات الشاب "فيليب مانهاوس" المتهم بقتل أخته غير الشقيقة، وفتح النار على المصلين داخل مسجد "النور" بضواحي العاصمة النروجية أوسلو، حيث اعترف خلال استجوابه بارتكابه الجريمتين.

وأضافت الشرطة، أنّ "فيليب مانهاوس" اعترف بالوقائع لكنّه لم يتخذ موقفاً رسمياً من الاتهامات خلال استجوابه".

وأضافت الشرطة، أنّ "فيليب مانهاوس" اعترف بالوقائع لكنّه لم يتخذ موقفاً رسمياً من الاتهامات خلال استجوابه".

أفادت الشرطة بأنّ لدى المتهم "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى إرهاب الأجانب"، وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.

أفادت الشرطة بأنّ لدى المتهم "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى إرهاب الأجانب"، وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.

ومثل "مانهاوس" أمام محكمة في أوسلو، الاثنين الماضي، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن عراك مع المصلّين في المسجد لدى تكتيفه حتّى وصول الشرطة.

ومثل "مانهاوس" أمام محكمة في أوسلو، الاثنين الماضي، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن عراك مع المصلّين في المسجد لدى تكتيفه حتّى وصول الشرطة.