  • السبت 17 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:52 م
بحث متقدم
توتنهام ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري

مدير أعمال «هيفاء وهبي» يعلن عن «مفاجأة».. والأخيرة ترد

مرتضى منصور

مدرب أجنبي يفجر مفاجأة صادمة عن مرتضى منصور

أطباء

استقالات جماعية للأطباء في دولة عربية..تعرف على السبب

النائب العام

القبض على 3 فنانين وإحالتهم للجنايات

أرشيفية

أول تعليق سعودي على "اتفاق السودان"

فيليب مانهاوس

اعترافات صادمة لمهاجم مسجد النور بالنرويج

عمالة مصرية

تطورات جديدة.. 600 ألف مصري بالكويت في مهب الريح

مهاب مميش

مهاب مميش يغادر منصبه ويتولى مهمة جديدة

السعودية

رسميًا.. السعودية تعلن استهداف إحدى منشآتها الحيوية

قتل أخته وفتح النار على المصلين..

اعترافات صادمة لمهاجم مسجد النور بالنرويج

عرب وعالم

فيليب مانهاوس
فيليب مانهاوس

علي محمود

أخبار متعلقة
#

مقتل شخص في إطلاق نار داخل مسجد بالنرويج

#

اعترافات صادمة لزوجة "ضابط السلام": قتلته علشان المعاش"

#

بالتفاصيل.. "الطيب" يستقبل إمام مسجد "مذبحة نيوزيلندا"

#

علام لـ مفتى نيوزيلندا: مستعدون لتقديم هذا الدعم

المصلين

اعترافات

مسجد النرويج

فتح النار

كشفت الشرطة النروجية، النقاب عن اعترافات الشاب "فيليب مانهاوس" المتهم بقتل أخته غير الشقيقة، وفتح النار على المصلين داخل مسجد "النور" بضواحي العاصمة النروجية أوسلو، حيث اعترف خلال استجوابه بارتكابه الجريمتين.
وأضافت الشرطة، أنّ "فيليب مانهاوس" اعترف بالوقائع لكنّه لم يتخذ موقفاً رسمياً من الاتهامات خلال استجوابه".
أفادت الشرطة بأنّ لدى المتهم "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى إرهاب الأجانب"، وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.
ومثل "مانهاوس" أمام محكمة في أوسلو، الاثنين الماضي، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن عراك مع المصلّين في المسجد لدى تكتيفه حتّى وصول الشرطة.
وأوقف الشاب النرويجي البالغ 21 عاماً يوم الاثنين، للاشتباه بارتكابه عملاً إرهابيًا و"جريمة قتل"، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته؛ حيث قتل "مانهاوس" أخته يوهان زانغجيا إيهلي هانسن "17 عاماً" قبل التوجّه إلى مسجد "النور" في إحدى ضواحي أوسلو الراقية، وأطلق النار داخله حيث أصيب 3 مصلين إصابات طفيفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» مهاجم منتخب مصر مطلوب في الدوري الإيطالي
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان
» مهاجم برشلونة يطير إلى المغرب
» أول تعليق سعودي على "اتفاق السودان"
» إيران تهدد بتشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي
» رسميًا.. السعودية تعلن استهداف إحدى منشآتها الحيوية
» أرسنال يهزم بيرنلي بهدفي «أوباميانج» و«لاكازيت»
» استهداف حقل نفط شرق السعودية من قبل الحوثيين
» إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"
» فنان شهير يتعرض لصعقة كهربائية ويتم نقله للمستشفى

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية