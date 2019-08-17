» أول تعليق سعودي على "اتفاق السودان"

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أحمد سالم - وكالات

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وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاتفاق الذي وقع عليه كل من المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير السبت، بـ"اللبنة الأولى" لبناء دولة متمكنة أمنيا واقتصاديا.

وقال الجبير عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق".

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة أخرى قائلا: "المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج".

وتابع الجبير قائلا: "تطلع المملكة العربية السعودية أن يعمل السودانيين على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التداخلات الخارجية التي تستهدف استقراره".

وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية حديثه عن القضية قائلا إن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة ويساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وكان وقع المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفاقا يرسم ملامح المرحلة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا، بحضور عدد من مسؤولي الدول العربية والأفريقية، بينهم الجبير.

وسيتولى المجلس العسكري رئاسة "المجلس السيادي" لمدة 21 شهرا قبل أن يسلم الرئاسة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير لتقود البلاد لمدة 18 شهرا، وفقا لما نص عليه الاتفاق.

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