» أرسنال يهزم بيرنلي بهدفي «أوباميانج» و«لاكازيت»

17 أغسطس 2019 - 04:45 م

فاز فريق أرسنال على بيرنلى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الإمارات، بافتتاح مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز ليتصدر المسابقة بالعلامة الكاملة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم أرسنال عبر الكسندر لاكازيت فى الدقيقة 13 بعد مجهود فردى وبدنى كبير وسط حصار مدافعى بيرنلي ليوقع على أول أهداف أرسنال وسط جماهيره فى الموسم الجديد، وعادل أشلى بارنز نجم بيرنلى النتيجة فى الدقيقة 43، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم ويتقاسم صدارة الهدافين مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.

وفى الشوط الثانى، سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 64، والذى قاد المدفعجية لخطف الثلاث نقاط.

وكان أرسنال قد استهل الموسم بالفوز على نيوكاسل الأسبوع الماضى بهدف أوباميانج على ملعب سانت جيمس بارك، وتغلب بيرنلى فى الجولة الماضية على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.