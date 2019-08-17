مدير أعمال «هيفاء وهبي» يعلن عن «مفاجأة».. والأخيرة ترد

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أشعل محمد وزيري، المدير السابق لأعمال المطربة اللبنانية هيفاء وهبي موجة من الجدل والتساؤلات عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بتغريدة جديدة اليوم.

وتوجه وزيري في تغريدته إلى هيفاء قائلاً: ""بحضرلك مفاجأة هتاكلي صوابعك وراها"، لترد الأخيرة عليه بحماس: "مش قادرة استنى".

وفتحت التغريدة الباب واسعًا حول التكهنات بشأن عدول وزيري عن استقالتها التي أعلنها قبل أيام، جرّاء تعرضه لهجوم عنيف من جانب جمهورها بسبب انتقاده فرقة "مشروع ليلى".

كان وزيري قد تعرض لهجوم كبير من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وجاء الهجوم بعد أن أبدى رأيه في فرقة "مشروع ليلى"، المثيرة للجدل بسبب المثلية الجنسية، ما أدى إلى إلغاء أحدى حفلاتها الغنائية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلقت هيفاء على تغريدة وزيري، قائلة: "وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي".

وغرّد وزيري في حسابه على موقع "تويتر": "هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".

وأضاف: "وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

وتابع: "وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا".

وأردف قائلاً: "وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".

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