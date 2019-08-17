» شاهد.. ليفربول يحقق فوزًا غاليًا على ساوثهامبتون

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المصريون

ليفربول

صلاح

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حقق فريق ليفربول فوزًا غاليًا على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تمكن ليفربول من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق ساديو ماني وفيرمينو في الدقيقة 46 و71، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من جانب الحارس الإسباني أدريان.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح من البداية قبل أن يقرر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إستبداله بالمهاجم أوريجي في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون كالتالي، أدريان في حراسة المرمى - ماتيب - فان ديك - روبرتسون - أرنولد - ميلنر - فينالدوم - تشامبرلين - فيرمينو - صلاح – ماني، فيما جاء تشكيل ساوثهامبتون كالتالي، جان في حراسة المرمى - يوشيدا - برتراند - فيسترجارد - بيدناريك - فاليري - روميو - ريدموند - هوجبجيرج - وارد - آدامز.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط بينما ظل رصيد ساوثهامبتون خالياً من النقاط بعدما خسر في الجولة الاولى أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة.

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