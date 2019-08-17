بالصور.. ظهور نادر لممثلة مصرية متزوجة من ملياردير سعودي

أكثر من 20 عامًا مضت على اعتزال الممثلة جيهان نصر، بعد زواجها من رجل أعمال سعودي يبدو أنها لم تغير كثيرًا في ملامحها.

وحضرت الفنانة المعتزل بصحبة أولادها، مسرحية "الملك لير" التي يلعب بطولتها يحيى الفخراني، في مسرح "المركيه" بأحد مولات التجمع الخامس.

وظهرت "نصر" وبناتها برفقة الفنانة هبة مجدي في صورتين نشرتهما الأخيرة عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وهي ترتدي الحجاب، وكذلك بناتها الثلاث، كما ظهر ابنها أيضًا.

وعلقت "مجدي" على الصور قائلة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك لير، إني شفت النجمة چيهان نصر، وأولادها أنا بحبها قوي وأنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

يذكر أن جيهان نصر شاركت في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات، وكانت بدايتها من خلال الإعلانات ثم انتبه إليها التلفزيون فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات.

اشتهرت في دورها بمسلسل المال والبنون، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك»"و "المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1998 تزوجت من من الملياردير السعودي سعود الشربتلي واعتزلت المجال الفني بنفس العام.



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