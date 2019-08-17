» بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يسقط أمام بورنموث

17 أغسطس 2019 - 06:21 م

سقط فريق أستون أمام بورنموث 2/1 في المباراة التى أقيمت اليوم بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أنهى بورنموث الشوط الأول متقدمًا 2/0 عبر جوشوا كينج من ركلة جزاء فى الدقيقة 2، وهارى ويلسون فى الدقيقة 12، وقلص أصحاب الملعب الفارق بهدف عن طريق دوجلاس لويز فى الدقيقة 71.

وشارك تريزيجيه وأحمد المحمدى ثنائى المنتخب الوطنى فى التشكيل الأساسى، وهدد الأول مرمى الضيوف فى أكثر من مناسبة أخطرها الكرة التى أبعدها ناثان أكى مدافع بورنموث من على خط المرمى.

كما طالب تريزيجيه الحكم مارتن أتكنسون بالحصول على ركلة جزاء فى الدقيقة 26 حيث تلقى كرة عرضية من الجبهة اليسرى وسقط أمام المرمى قبل وصوله إليها وطالب الحكم بركلة جزاء حيث أشار إلى قميصه وأنه تعرض للشد من ناثان أكى مدافع الضيوف، قبل أن يستبدل فى الدقيقة 87 من عمر اللقاء.