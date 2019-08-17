لماذا قال السيسي: «جنيه لأ».. فيديو يكشف التفاصيل

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السيسي

الشركة الوطنية للزراعات

مشروع الصوب الزراعية

تحدث الرئيس السيسي عن تفاصيل حديثه مع اللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، أثناء كلمته بمؤتمر افتتاح 1300 من الصوب الزراعية اليوم.

حيث قال: "بسأله في يوم أنت ساكن فين؟ قالي أنا ساكن في حتة بعيدة، فقلتله أنت ساكن في مكان بعيد يعني حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، وبتستخدم سيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة، قالي أنا معنديش غير الشقة دي، قلتله بعها واشتري شقة في مكان قريب من الشركة".

وتابع السيسي: "ممكن حد يقولي خليه ياخد فيلا أو شقة من اللي بتعملوهم، لكن أنا بقول من أول أنا ولحد أي شخص، جنيه واحد لأ.. واللي يعمل كدا ملوش مكان بينا".

وقال السيسي: "في ناس بتطلع بكلام مغرض، لكن والله ملوش مكان بينا ولا بشكل قانوني أو غير قانوني، المقابل مش فلوس بس، المقابل عز مصر وشرفها وكرامتها بين الدول.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية"، في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.
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