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إسرائيل: إطلاق 3 صواريخ من غزة

عرب وعالم

صواريخ غزة تسقط قرب مفاعل ديمونة الاسرائيلي
صواريخ غزة تسقط قرب مفاعل ديمونة الاسرائيلي

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة اعترض نظام "القبة الحديدية" اثنين منهم.
وقال الجيش في بيان: "في أعقاب تقرير عن إطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة، اكتشفنا 3 صواريخ متجهة من القطاع إلى إسرائيل".
وأضاف: "اعترض نظام القبة الحديدية اثنين من الصواريخ، بينما لم يُعرف مصير الصاروخ الثالث". 
من جانبها، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة أن شظايا أحد الصواريخ الثلاثة سقط على منزل في مدينة سديروت شمالي غزة، وأدى لإصابة مستوطنين بحالة من الهلع، وتضرر المنزل.
وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن صافرات الإنذار دوت في مدينتي سديروت والمجلس الإقليمي النقب (جنوبي إسرائيل).
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها إسرائيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة خلال 24 ساعة.
وشهدت المنطقة الحدودية في قطاع غزة، مساء الجمعة، مسيرات "العودة" الأسبوعية، والتي تصدى لها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 63 شخصا بينهم 32 بالرصاص الحي، حسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية. 

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