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نتنياهو: إسرائيل لا تتأثر بتهديدات "نصر الله"

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إن إسرائيل لا تتأثر بتهديدات الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله.
وأضاف نتنياهو بحسب بيان صدر عن مكتبه: "لا نتأثر بتهديدات نصرالله، هو يعلم جيدا لماذا يطلقها من داخل سردابه".
وتابع أن نصر الله "يعرف جيدا لماذا يلقي الكلمة من أعماق مخبئه"، دون مزيد من التفاصيل.
والجمعة أعلن نصر الله، في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ 13 لانتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، أن تلك الحرب ساعدت "حزب الله" على تطوير "نظام عسكري للدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا".
وتابع أن ما يملكه "حزب الله" اليوم لا يقاس بما كان يملكه في حرب 2006، مضيفاً "عملنا منذ هذه الحرب على التدريب والتجربة والتطور".
وقال نصر الله متوعدا الإسرائليين: "إذا دخلتم إلى أرضنا، ستحضرون بثا مباشرا لتدمير الألوية الإسرائيلية".
ونادراً ما يظهر الأمين العام لـ "حزب الله" علنا.
وحرب يوليو/تموز 2006 هي آخر مواجهة مباشرة بين إسرائيل و"حزب الله"، الموالي لإيران، التي تعتبرها إسرائيل العدو الأول لها.
وانطلقت تلك المواجهة في 12 يوليو واستمرت 34 يوما، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 لبناني، وأكثر من 120 إسرائيليا، وخلفت دمارا ماديا واسعا في لبنان. -

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