المجلس العسكري السوداني يرحب بترشيح حمدوك لرئاسة الوزراء

17 أغسطس 2019 - 10:50 م

رحب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بترشيح قوى إعلان الحرية والتغيير للاقتصادي البارز عبدالله حمدوك لتولي رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية، التي بدأت رسميا، اليوم، السبت، عقب التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.



وقال الناطق باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، خلال لقاء مع قناة «سكاي نيوز» عربية، إننا «نقول مرحبا بحمدوك، وهو خبير اقتصادي له قدراته المشهودة»، مضيفا: «عندما رشحته قوى الحرية والتغيير وافقنا على الفور، وسيصدر مرسوما بتعيينه رئيسًا للوزراء».

