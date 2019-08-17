أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه لم يتسلم مهام منصبه الجديد حتى الآن، ولن يتكلم عن أي شيء، إلا بعد اطلاعه على الملفات بما يكفي.
وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مشروع محور قناة السويس سيكون له عائد كبير على الشعب المصري، معقبًا: "أدعو لنا بالتوفيق".
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسيكون التنسيق على أعلى مستوى.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قرارًا جمهوريًا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.