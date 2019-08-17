هذا ما قاله لفريق مهاب مميش بعد تعيينه مستشارا للرئيس

17 أغسطس 2019 - 11:00 م

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن ما قدمه خلال فترة توليه رئاسة هيئة قناة السويس أقل ما يمكن تقديمه لمصر وللمصريين.



وأضاف "مميش"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن قناة السويس الجديدة أعادت للمصريين روحهم بعد خروجهم من فترة سُخرة سياسية، مؤكدًا أن الفكرة كانت مصرية، والتنفيذ مصري، والتمويل مصري.

