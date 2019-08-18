أغنى شاب في مصر يفجر مفاجأة مدوية بشأن صافي ربحه

18 أغسطس 2019 - 12:40 ص

قال محمود بدري، والمشهور إعلاميًا بأنه أغنى شاب في مصر، إنه يعمل في السوشيال ميديا منذ فترة، رافضًا الإفصاح عن ربحه من العمل على موقع "يويتوب".



وأضاف بدري، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت: "مش عايز أقول بكسب كام عشان محطمش أحلام الناس".

