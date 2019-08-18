رسالة هامة من "أديب" بعد الانفجار النووي في روسيا

18 أغسطس 2019 - 12:50 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الانفجار النووي الذي حدث في موقع للتجارب العسكرية بمدينة روسية، أحدث حالة من القلق لدى المصريين، وجعلهم يتسائلون "هنعمل إيه في مفاعل الضبعة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "وأنا بحب أقول للمصرين إحنا لسه معندناش مفاعل نووي.. إحنا بيتفاعل فينا بس"، موضحًا أنه تم بناء سور ومدرسة فقط في منطقة إنشاء مفاعل الضبعة.

