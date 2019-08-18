تعليق ناري من شوبير على انفعال لاسارتي في المؤتمر الصحفي

18 أغسطس 2019 - 07:02 ص

انفعل الإعلامي أحمد شوبير - مقدم الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت - بعد اللقطة المؤسفة التي كان بطلها مارتن لاسارتي - المدير الفني للأهلي - عقب خسارته من بيراميدز.



وقال "شوبير" : أولا المؤتمرات الصحفية مبتبقاش كدا .. احنا مش سامعين السؤال .. وأحيانا السؤال بيكون طويل جدًا جدًا جدًا .. المؤتمر بيكون خاص باللقاء وحضرتك بتسأل على اللقاء نفسه والتكتيك والتغيرات وغيره .. هناك مشكلة بالترجمة .. مش في المترجم لكن لابد أن يكون هناك سماعات وترجمة فورية عشان احنا كمان نبقى سامعين ايه اللي بيحصل ".



وتابع: "مينفعش نخرج عن الإطار لأن كلنا بنتابع المباريات العالمية .. وبنشوف الدنيا بتمشي ازاي .. الناس كلها هتسيب المؤتمر وهتقولك إن لاسارتي انفعل وساب المؤتمر ومشي سواء مقنع أو مش مقنع بس الحكاية محتاجة نوع من أنواع التنظيم".



