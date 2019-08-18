» الكشف عن مفاجأة مدوية وراء تدهور علاقة أحمد الفيشاوي بابنته

18 أغسطس 2019 - 07:49 ص

كشف شعبان سعيد - محامي هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - مفاجآت مدوية عن أسباب تدهور علاقة الفنان بابنته.



وقال شعبان سعيد في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" : "نجلة أحمد الفيشاوي عمرها 13 سنة وحتى الآن لم ينفق عليها والدها مليما".



وأضاف: "جدها فاروق الفيشاوي كان يتدخل أحيانا وينفق عليها بشكل جيد ، وساهم في مصروفات دراستها بلندن بجزء بسيط وبعد ذلك ترك المسئولية على والدتها، حتى أصبحت الابنة غير قادرة على سداد مصروفات دراستها، والسكن بالاسترليني".



وتابع: "أسرة الفيشاوي للعام الثالث على التوالي لم تنفق مليما واحدًا على لينا وتراكمت القضايا ضد والدها وهناك حكم قضائي بأكثر من مليون جنيه، وقريبًا سيكون هناك حكم آخر بحبس والد الطفلة.



ولفت إلى أنه برغم أن الفنان أحمد الفيشاوي ميسور الحال وحالته المادية جيدة، إلا أنه يمتنع عن الالتزام بدفع أي جنيه لابنته "لينا"، مشيرًا إلى أنه يريد أن ينفذ الرؤية على ابنته في المقطم، وهي تدرس في لندن، وهذا أمر غريب.



وأشار إلى أنه صدر حكم اليوم ضد الفنان أحمد الفيشاوي، بحبسه، وهذا الحكم غير قابل للطعن أو الاستئناف، إلا في حالة دفع مبلغ يتخطى 200 ألف جنيه.

