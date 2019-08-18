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تعليق صادم من ابنة "أحمد الفيشاوي" على قرار حبسه

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أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

متابعات-علا خطاب

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فاجأت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، الجميع، بتعليقها على قرار حبس والدها، لامتناعه عن سداد نفقتها.

وكتبت "لينا" عبر حسابها على إنستجرام: "أنا حزينة.. كنت أتمنى أن تكون موجودا دائما من أجلي مثل الأب لابنته".

وكان قد قضت محكمة الأسرة بالخليفة أمس، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا"، من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019.

من جهته، قال المحامي شعبان سعيد، إن محكمة الأسرة بالخليفة قضت بحبس الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه، بحسب تصريحات صحفية.

وأشار المحامي إلى أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.

من خلال البحث في حسابى أحمد الفيشاوي وابنته لينا عبر إنستجرام، تبين أنهما لا يتابعان بعضهما البعض، على الرغم من كونها تتابع العديد من نجوم ونجمات الفن، وتنشر عبر حسابها صورا تجمعها بوالدتها، باستثناء صورة وحيدة لها برفقة جدها فاروق الفيشاوي منذ طفولتها، نشرتها حينما توفى، الأمر الذي يرجح وجود قطيعة بين الفيشاوي وابنته.



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