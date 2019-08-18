» المغرب يختار الدفعة الأولى للتجنيد الإجباري

18 أغسطس 2019 - 09:46 ص

أعلنت القوات الملكية المغربية، أنه اعتبارًا من الإثنين 19 أغسطس 2019، سيتم انتقاء وإدماج مجندين لعام 2019 - 2020 في إطار الخدمة العسكرية وسينتهي في 31 منه لانتقاء 15 ألف مجند.

ودعت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية كل من تم استدعاؤهم وتسلموا أوامر الالتحاق إلى ضرورة التوجه للوحدة العسكرية المشار إليها فى أمر الالتحاق وفى التاريخ المحدد.

وحسب البيان، فإن 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر المملكة قد تمت تعبئتها، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم عبر حافلات عسكرية إلى مراكز التكوين والتي تتواجد في العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأغادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة"، وورزازات، ومديونة، وتادلة وكلميم.

وأشار البيان إلى أن ملفات المدعوين للخدمة العسكرية ستبت فيها لجان مختصة، إذ سيتم حصر لوائح أفواج المجندين في 15 ألف مدعو سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبدأ في الأول من سبتمبر 2019.