» قصيدة "مبكية" لابنة الفيشاوي لروح جدها الراحل

18 أغسطس 2019 - 11:18 ص

كشفت لينا الفيشاوي، حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عن أنها لم تعلم بدخول جدها في غيبوبة في آخر أيام له، مشيرة إلى أنها كتبت قصيدة له.

ونشرت لينا صورة لجدها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام"، مرفقة بالقصيدة التي جاء فيها: "أقوم في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش على أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود".

وعلقت على الصورة وقالت: "من الصعب علي أن أشارككم هذا، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس يوم دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته، لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك وكأن قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي، كنت أتمنى أن تزال موجود بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا".