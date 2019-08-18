تحذيرات سعودية لرعاياها في هذه الدولة.. ما الأمر

18 أغسطس 2019 - 11:26 ص

وجهت السفارة السعودية في تركيا، تحذيرًا اليوم الأحد إلى مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بالتزامن مع الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي".

وقالت السفارة السعودية في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع "تويتر": "نظرًا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما".

وأضافت السفارة السعودية، "لذا تحذرالسفارة المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول وعليهم أخذ الحيطة والحذر".

ونصحت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في تركيا، بعدم التواجد في منطقتي "تقسيم – شيلسي" بعد غروب الشمس.

يأتي هذا التحذير بينما تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل خاشقجي، وتقول إن "المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسئولين عن الاغتيال".

وفي الوقت الذي يمتنع فيه قادة البلدين في الأشهر الأخيرة عن أي تصريحات حادة ضد بعضهم البعض، أطلق ناشطون سعوديون حملة مدعومة من قبل بعض وسائل الإعلام ضد السياحة في تركيا.



