10 رسائل هامة لـ "السيسى" فى عيد العلم

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عيد العلم

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة، من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، الذين ساهموا فى خدمة المجتمع وأهداف التنمية بمصر.

حضر الحفل، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، فضلا عن عدد من الوزراء وكبار المسئولين والعلماء

وألقى السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها كالتالى:

مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى.

الإنسان المصرى أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات.

العلم والتعليم أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.

لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة.

الدولة تنتهج سياسة تأهيل الجامعات بما يلاءم متطلبات العصر.

إعلان "2019 عاما للتعليم"، جاء إيمانا منا بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع.

بنية تشريعية متكاملة للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إنشاء جامعات جديدة.

الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى والابتكار كان وما زال من أولويات الدولة.

أطلقت الدولة عدة مبادرات علمية، مثل بنك المعرفة.

رغم كل المحن بقيت مصر وحضارتها شامخة وملهمة منذ آلاف السنين.


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