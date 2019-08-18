مذيعة شهيرة تحتفل بانتقال السلطة في السودان

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المذيعة السودانية إسراء عادل

متابعات - أمينة عبد العال

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بإطلالة مثيرة، خطفت المذيعة السودانية إسراء عادل، مذيعة قناة الشروق الأنظاربوشاحها الأبيض، وذلك  خلال تقديمها البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

واعتبر نشطاء سودانيون  ظهور المذيعة الشهيرة  رمزًا لعروس في ” فرح السودان الأكبر ” الذي وضع اليوم قدمه على طريق يأمل السودانيون بأن يقودهم إلى مستقبل ناصع.

فيما  أوضحت المذيعة: ”فرح اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحا ووعدا وتمنيات ” .


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