  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:23 م
بحث متقدم
طارق يحيى

"طارق يحيى": مُهمتى انتهت مع الزمالك

لحظة استعادة حاجه سودانية بصرها في مكة

بالفيديو.. حاجة سودانية تستعيد بصرها أثناء الحج

صلاح

مفاجأة.. «صلاح» لا يزال في حسابات ريال مدريد

أرشيفية

وفيات الأطباء أثناء العمل تكشف المسكوت عنه

الإفتاء

الإفتاء: يجوز استخدام "الواي فاي" بدون علم أصحابها.. في هذه الحالة

الملكة إليزابيث

إجراء قاسٍ من الملكة إليزابيث لميجان ماركل .. بسبب هذا الزى

السودان

أول فشل لقوى الحرية والتغيير يفسد العرس السوداني

رونالدو

موجة سخرية بسبب وصلة رقص لـ"رونالدو" بإعلان تجارى

أمل حجازي

تكريم فنانة شهيرة لأدائها فريضة الحج

أنور قرقاش

"قرقاش" يشيد بأمير سعودي.. لهذا السبب

عقب انفجار قاعة الأفراح

تصريح مفاجئ للرئيس الأفغاني عن" طالبان"

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

ملك المغرب يهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم

#

تصريح صادم من شقيقة ريهام سعيد عن حالتها الصحية

#

تصريح مفاجئ لأمير سعودي عن رهف القنون

#

تصريح مفاجيء لترامب عن " خاشقجي" بقمة العشرين

انفجار

كابول

افعناستان

قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، إن حركة طالبان لا يمكنها التنصل من المسئولية عن الهجوم الانتحاري "الوحشى" الذى استهدف قاعة زفاف فى العاصمة وحصد أرواح العشرات.

وأضاف فى تغريدة على "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء نفسها من المسئولية لأنها توفر منبرًا للإرهابيين".

فيما نددت طالبان بالاعتداء ووصفته "بالمحرم وغير المبرر"، ونفت أى تورط لها فيه.

وأدى الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، إلى مقتل 63 شخصًا إصابة أكثر من 180 آخرين، وقال مسئولون إن كثيرا من الضحايا نساء وأطفال.

واستهدف الهجوم صالة "دبي سيتي" للأفراح الواقعة في حي غربي كابول يقطنه كثير من أقلية الهزارة الشيعية، والتي أعلن فرع داعش في أفغانستان مسؤوليته عن هجمات ضدها في الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة تشيلسي وليستر سيتي
» سلطات جبل طارق تصدم أمريكا بشأن "جريس 1"
» بتعليق "غير لائق".. أحمد حسن وزينب يثيران غضب الجمهور
» "عصير قصب كانز" وملابس ضد البكتيريا.. أهم اختراعات القومي للبحوث
» مذيع يفقد الوعى على الهواء مباشرة
» سائق أتوبيس حجاج يثير غضب السعوديين.. والشرطة تبحث عنه
» «داعش» يعلن مسئوليته عن مجزرة حفل زفاف كابول
» "ميتشو" يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك
» سياسة جديدة لـ«يوتيوب» تعرف عليها
» أزمة «بريطانية - قطرية» جديدة بسبب جمعية خيرية
» فضيحة جنسية تلاحق نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية