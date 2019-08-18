» الرجل الذى تسبب فى اعتزال جيهان نصر التمثيل

تألقت الفنانة جيهان نصر في فترة الثمانينيات، وخطفت قلوب المصريين والعرب، حتى أصبحت بطلة في عدة أعمال تليفزيونية وفتاة أحلام الكثيرين، إلى أن خطف قلبها واحد فقط، وملأ حبه حياتها حتى اكتفت به عن عالم الفن والشهرة وهي في أزهى فترات تألقها، حتى أنها اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء بعد زواجها من الشاعر السعودي سعود الشربتلي.

وكغيره من المعجبين، شغف الشاعر سعود الشربتلي بـ جيهان نصر، فحرص على التواجد في المسرح لمشاهدة مسرحية "المحظوظ وأنا"، بطولة النجم سمير غانم، الذي جلس بين صفوف المتفرجين إلا أنه بعيدًا عن غيره سحرته جيهان نصر بجمالها، ففتن بها وتعلق قلبه بها، لتكون تلك المسرحية شرارة الحب التي جمعت بين الحبيبين وكللا حياتهما بالزواج، حتى اكتفيا ببعضهما عن العالم وابتعدت عن الفن عام 1997 بعد رحلة قصيرة في المجال زخرت خلالها بالعديد من الأعمال التي خلدت بها اسمها في السينما والدراما والمسرح جعلتها حاضرة في الأذهان بالرغم من اعتزالها منذ سنوات طويلة.

ويعتبر سعود الشربتلي، واحد من أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، نجح في عمله حتى كون ثروة ضخمة جعلته مليارديرا، وبجانب عمله امتلك موهبة الشعر، فكتب أغاني لأشهر المطربين الوطن العربي، مثل نوال الزغبي، ونجوى كرم وميريام فارس ويارا، ولمع اسمه في مجال التأليف الغنائي.

حصل سعود الشربتلى على بكالوريوس إدارة الأعمال وشق طريقه في ذلك المجال، إلا أنه أحب الأدب والشعر، وفي مطلع الثمانينات، التقى بالفنان طلال مداح، فقدم له بعض أعماله، لتخرج قصائده إلى النور بعدما كانت حبيسة أدراجها، ويسطع اسم الشاعر سعود الشربتلي في مجال التأليف والشعر، فغنى له كبار المطربين العرب.