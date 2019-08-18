» فضيحة جنسية تلاحق نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث"

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متابعات-علا خطاب

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الامير اندرو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في مقطع فيديو حصري لها، مشهد للأمير، أندرو، دوق يورك ونجل الملكة إليزابيث، وهو داخل منزل الملياردير الأمريكي جيفري إبستين بمنهاتن.

وتم تسجيل هذا الفيديو منذ 9 سنوات، وتحديدًا في السادس من سبتمبر لعام 2010.

وظهر الأمير "أندرو" في نفس المنزل الذي يقال إنه حدث به دعارة القاصرات، وهو يقف أمام باب المنزل الخشبي الذي يبلغ طوله 15 قدمًا، ويلوح بيديه وهو مبتسم ويومئ برأسه لامرأة سمراء جميلة كانت في طريقها للخروج من المنزل.

وجاء هذا المشهد بعد أن خرج ” إبستين” بصحبة فتاه صغيرة شقراء من المنزل نفسه، وكانت ترتجف من البرد وركب سيارته وغادر.

وعادت الفتاة مرة أخرى لدخول المنزل ودقت الباب لتفتحه لها سارة كيلين، مساعدة جيفري السابقة التي لم تعلق أبدًا بشكل علني على جرائمه.


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