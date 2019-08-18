موسى يكشف سر سؤال السيسي لقائد بالجيش عن راتبه

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الإعلامي أحمد موسى
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية عن راتبه.

 وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن السؤال دليل على تواجد انضباط والتزام وحفاظ على المال والتأكيد على أنه لا يأخذ أحد أموالاً لا تخصه".

 وتابع أن الإعلاميين العرب يتحدثون عن الرئيس السيسي والدولة المصرية ومؤسساتها وجيشها بكل فخر واعتزاز.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه سؤالا إلى اللواء محمد عبد الحي محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، خلال كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، قائلا: «محمد أنت بتقبض كام؟»، فرد قائلا: «بقبض 14 ألف و200 جنيه يا فندم».

 وقال الرئيس السيسي: "أنتم عارفين محمد عبد الحي لو غمض عينيه يعمل كل يوم من 10 إلى 12 مليون جنيه يوميًا"، مؤكدا أن هذه المشاريع القومية التي تنفذها الدولة قد تصل الى مئات المليارات من هذه المشروعات.

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