» سياسة جديدة لـ«يوتيوب» تعرف عليها

18 أغسطس 2019 - 01:37 م

كشف موقع "يوتيوب"، عن أنه سيطبق سياسة جديدة تجاه المقاطع التى لا تراعى حقوق الملكية الفكرية، وهو ما سينعكس على الإيرادات المالية لكثير من صناع المحتوى ومالكى الحقوق الفكرية.

وبموجب السياسة الجديدة، لن يسمح "يوتيوب" لمالكى الحقوق الفكرية أن يتقاسموا بعض العائدات المالية مع صناع المحتوى، حين يتعلق الأمر باقتباس أو إدراج مقاطع قصيرة جدا أو استخدام أجزاء بشكل غير مقصود.

ويهدف "يوتيوب" من وراء هذه السياسية، إلى تقليل عدد الشكاوى التي يقدمها مالكو الحقوق الفكرية، لأجل التعويض عما يرونها خسارة، بسبب استخدام موسيقاهم أو مقاطعهم المحمية دون وجه حق.

وتبعا لذلك، سيكون هناك خياران اثنان فقط أمام مالكى الحقوق الفكرية، فى حال قام شخص صانع للمحتوى باستخدام مقطع أو موسيقى دون إذنهم.

ويتيح الخيار الأول حذف المقطع الذى لم يراع حقوق الملكية الفكرية، أما الخيار الثانى فهو منع ناشر الفيديو من جنى عائدات مالية.

وترى الشركة أن مالكى الحقوق الفكرية، سيتراجعون عن تقديم شكاوى كثيرة بعد تطبيق هذا القرار، لا سيما حين يتعلق الأمر بمقاطع قصيرة جدا أو وردت بشكل غير متعمد.

ويعتمد "يوتيوب" على خاصية الذكاء الصناعى لمعرفة ما إذا كان المحتوى يضم مادة محمية بمقتضى قانون الملكية الفكرية.

وأوضح موقع "يوتيوب" أن الإجراءات الجديدة ستطبق فقط على الفيديوهات التي تمت مراجعتها بشكل يدوى مباشر، أى أنه لن يسرى على المقاطع التى تتم مراجعتها بخاصية الذكاء الاصطناعى.