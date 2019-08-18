» سائق أتوبيس حجاج يثير غضب السعوديين.. والشرطة تبحث عنه

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لسائق أتوبيس متهور ومعه حجاج مصريين خلال طريقهم إلى المشاعر المقدسة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأظهر مقطع فيديو سائقًا في حالة قيادة خطرة للغاية في طريقه للمشاعر المقدسة، وهو يحمل حجاجًا يظهر إن من ضمنهم مصريين، حيث إن اللهجة التي كان يتحدث بها الحجاج في الباص لهجة مصرية، وكان يتحدثون فيها عن أحد الأماكن بالمشاعر، بينما يواصل السائق قيادته المتهورة، وحركاته الغريبة.

يظهر السائق الذي كان يقوم بحركات غريبة، إن لديه اضطراب ما، يقول إنه شخص غير طبيعي ولا يصلح لقيادة أي مركبة فضلًا عن قيادته مركبة كبيرة مليئة بالحجاج، كان من الممكن أن تخرج الأمور معه عن السيطرة فيعرض من معه ومن حوله من المركبات لخطر مميت.