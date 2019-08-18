  • الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:37 م
بحث متقدم
الإفتاء

الإفتاء يجوز استخدام "الواي فاي" بدون علم أصحابها.. في هذه الحالة

الملكة إليزابيث

إجراء قاسٍ من الملكة إليزابيث لميجان ماركل .. بسبب هذا الزى

السودان

أول فشل لقوى الحرية والتغيير يفسد العرس السوداني

رونالدو

موجة سخرية بسبب وصلة رقص لـ"رونالدو" بإعلان تجارى

أمل حجازي

تكريم فنانة شهيرة لأدائها فريضة الحج

أنور قرقاش

قرقاش يشيد بأمير سعودي.. لهذا السبب

الدكتور علي جمعة

جمعة: يجوز ارتكاب الممنوع بشرط

الإعلامي أحمد موسى

موسى يكشف سر سؤال السيسي لقائد بالجيش عن راتبه

أفريقي

عملية اغتصاب هزّت المغرب.. هذا ما فعله 4 أفارقة

السفارة السعودية في تركيا

تحذيرات سعودية لرعاياها في هذه الدولة.. ما الأمر

في المشاعر المقدسة..

سائق أتوبيس حجاج يثير غضب السعوديين.. والشرطة تبحث عنه

الصفحة الأخيرة

سائق اتوبيس
سائق اتوبيس

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

نقل 43 ألفا من حجاج أوروبا وأمريكا من منى إلى مكة

#

«مصر للطيران» تكثف رحلاتها لعودة الحجاج

#

مقاطع جنسية فى مسلسل عربى يثير غضب السوشيال ميديا

#

سائق يطرد فتاة من سيارته لعدم ارتدائها الحجاب

السعودية

سائق اتوبيس

حجاج مصريين

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لسائق أتوبيس متهور ومعه حجاج مصريين خلال طريقهم إلى المشاعر المقدسة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأظهر مقطع فيديو سائقًا في حالة قيادة خطرة للغاية في طريقه للمشاعر المقدسة، وهو يحمل حجاجًا يظهر إن من ضمنهم مصريين، حيث إن اللهجة التي كان يتحدث بها الحجاج في الباص لهجة مصرية، وكان يتحدثون فيها عن أحد الأماكن بالمشاعر، بينما يواصل السائق قيادته المتهورة، وحركاته الغريبة.

يظهر السائق الذي كان يقوم بحركات غريبة، إن لديه اضطراب ما، يقول إنه شخص غير طبيعي ولا يصلح لقيادة أي مركبة فضلًا عن قيادته مركبة كبيرة مليئة بالحجاج، كان من الممكن أن تخرج الأمور معه عن السيطرة فيعرض من معه ومن حوله من المركبات لخطر مميت.

وتساءل محمد سعد القحطاني، عن كيف يمكن السماح لمثل هذا الشخص بقيادة "حافلة تحمل عشرات الحجاج ..لابد من سحب رخصة قيادته ومحاسبة الحملة التي تعاقدت معه..؟!!".

من ناحيتها، صرحت النقابة العامة للسيارات في السعودية، بإن الأتوبيس لا يمت بأي صلة لأسطولها أو الشركات العاملة معها، وفق صحيفة سبق.

وأضافت أن هناك إجراءات احترازية من قِبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء أكانوا من خارج المملكة العربية السعودية أم من داخلها للتأكد بشكل مستمر من سلامة السائق وعدم تعاطيه أيَّ نوع من المخدرات، بالإضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.

ولفتت النقابة، إلى أنه لا يسمح لأي سائق العمل دون أخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميًّا، إذ إن النظام الآلي يرفض إدراج اسمه لأي رحلة دون أخذ فترة الراحة الكافية المذكورة.

وتقوم الجهات الأمنية بالسعودية بالبحث عن المتورطين، وصاحب الأتوبيس والسائق لإحالتهما للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بتعليق "غير لائق".. أحمد حسن وزينب يثيران غضب الجمهور
» "عصير قصب كانز" و"ملابس ضد البكتيريا".. أهم اختراعات القومي للبحوث
» مذيع يفقد الوعى على الهواء مباشرة
» سائق أتوبيس حجاج يثير غضب السعوديين.. والشرطة تبحث عنه
» «داعش» يعلن مسئوليته عن مجزرة حفل زفاف كابول
» "ميتشو" يصل القاهرة تمهيدًا لتدريب الزمالك
» سياسة جديدة لـ«يوتيوب» تعرف عليها
» أزمة «بريطانية - قطرية» جديدة بسبب جمعية خيرية
» فضيحة جنسية تلاحق نجل ملكة بريطانيا "إليزابيث"
» الرجل الذى تسبب فى اعتزال جيهان نصر التمثيل
» حصوات الكلى تتحول إلى 3 توائم فى "بطن" أمريكية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية