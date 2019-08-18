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موجة سخرية بسبب وصلة رقص لـ"رونالدو" بإعلان تجارى

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رونالدو
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سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعى من اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عقب ظهوره بإعلان تجاري مثير لفائدة إحدى منصات البيع الإلكتروني بجنوب شرق آسيا.

وبدأ رونالدو الفيديو، وهو يقذف الكرة ثم أخذ يؤدى رقصة غريبة بالإعلان وهو يمسك بجهاز فى اليد، فى إشارة إلى الشراء من منصة البيع الإلكتروني المعروفة باسم "Shopee".

وانتقد معلقون كريستيانو رونالدو، الذى فاز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، قائلين إنه ليس فى حاجة إلى المال حتى يقبل بإعلان تجارى من هذا القبيل.

وأوضح معلقون: رونالدو، ماذا فعلت بنفسك؟، كما أرفق آخرون رموز "الإيموجي "الضاحكة، حتى يسخروا من المقطع.

فى المقابل، قال منتقدون إن الشركة هى الخاسرة فى الأمر، لأنها دفعت مبلغًا كبيرًا لرونالدو، على الأرجح، لكنها لم تستفد منه فى إعلان إبداعى يستطيع أن يحقق إعجابا وسط المتابعين.


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