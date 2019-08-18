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«داعش» يعلن مسئوليته عن مجزرة حفل زفاف كابول

الحياة السياسية

داعش
داعش

علي محمود

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأوقع عشرات القتلى.

وكانت السلطات الأفغانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 63 شخصًا، وجرح 182 آخرين، في التفجير الذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابول.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي: إن "بين الضحايا نساء وأطفالًا"؛ حيث نفت حركة طالبان أي تورط لها في التفجير.

ويأتي الانفجار الذي وقع مساء السبت غربي كابول؛ بينما بلغت الولايات المتحدة وحركة طالبان المراحلَ الأخيرة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من أجل خفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتتميز حفلات الزفاف الأفغانية بضخامتها؛ إذ غالبًا ما يناهز عدد المدعوين فيها المئات وأحيانًا كثيرة الآلاف، وهي تقام في قاعات ضخمة يُفصل فيها عادة الرجال عن النساء والأطفال.

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