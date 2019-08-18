تكريم فنانة شهيرة لأدائها فريضة الحج

18 أغسطس 2019 - 02:22 م

كرمت إحدى الجهات في المملكة العربية السعودية الفنانة اللبنانية أمل حجازي بمناسبة أدائها فريضة الحج، مما جعلها تشارك محبيها فرحتها بهذا التكريم وتقديم شكرها للمملكة على هذه اللفتة الإنسانية.

وكانت أمل قد أدت فريضة الحج هذا العام بعد نشرها مقطع فيديو، استعرضت فيه الدرع التكريمي مع هدية عبارة عن نسخة من القرآن الكريم داخل صندوق يحمل صورتها.

كما وجهت رسالة شكر للشعب السعودي قائلة: " معودين على كرم أهل السعودية"، معبرة عن سعادتها بهذه الهدية.