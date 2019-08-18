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في تظاهرة نسائية..

مذيع يفقد الوعى على الهواء مباشرة

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متابعات-علا خطاب

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تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تلقي مذيع ضربة قاضية أفقدته الوعي في تظاهرة نسائية ضد العنف الجنسي بمدينة مكسيكو سيتي.

وبدا في الفيديو المذيع وهو يتحدث إلى الكاميرا بينما تصيح النساء من حوله ويقلن: "أنا أصدقك".

وقال المذيع أثناء تغطية التظاهرة: "المتظاهرون يرمون الأشياء على الناس الذين يحاولون مساعدتهم بطرق مختلفة مثل وسائل الإعلام، العالم كله يصدق النساء، العالم يصدق هؤلاء النساء، وهن الآن غاضبات للغاية، وأنا سأتحرك نحو موقع مختلف".

وأظهر الفيديو رجل يرتدي قبعة بيسبول وقميصًا أبيض بجانب المراسل، قبل أن يقترب منه خلسة، ويلكمه بوحشية، ولم يحاول أي من المتظاهرين إيقاف المهاجم الذي سار مبتعدًا بهدوء، وهرع زملاء المذيع لمساعدته بعدما فقد الوعي وتُرك راقدًا على الأرض.


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