مفاجأة.. «صلاح» لا يزال في حسابات ريال مدريد

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المصريون

زيدان

بدأ مسئولو ليفربول الإنجليزي، في التحرك بشكل جدي لتحصين النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، وسط اهتمامات الأندية الكبرى بضمه سواء في موسم الانتقالات الصيفي الجاري أو في المواسم المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير صحفية بريطانية أكدت أن ناديه على استعداد لجعل الفرعون صاحب أغلى راتب بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي.

وفي التقرير ذاته، أكدت صحيفة ذا صن أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لا يزال معجبًا بشكل كبير بقدرات محمد صلاح.

وأفادت الصحيفة، أنه على الرغم من رغبة زيدان في التعاقد مع «صلاح» إلا أن إدارة النادي الملكي لم يأخذ رغبته بشكل جاد وحاسم هذا الصيف، في ظل التعاقدات الكثيرة التي أبرمها النادي الملكي في سوق الانتقالات والتي كان أبرزها التعاقد مع إيدين هازارد قادمًا من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة الميرنجي كانت قد حاولت التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي بعد رحيل كريستيانو رونالدو، نجم الفريق وانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

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