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النائب محمد وهب الله ينضم لحزب الحرية المصري

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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اتحاد عمال مصر

حزب الحرية

وقع النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب و امين عام اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد شباب العمال استمارة انضمام لحزب الحرية المصرى.

وأعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى ترحيبه بالنائب محمد وهب الله ، مؤكدا انه سياسي وبرلماني كبير وله بصماته الواضحة تجاه قضايا العمل والعمال سواء داخل مجلس النواب ولجانه او داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.


وقال " حسب الله " فى تصريح له ان الزميل النائب محمد وهب الله هو اضافة كبيرة لحزب الحرية المصرى، مشيرا إلى أن الحزب سوف يستفيد من خبراته السياسية والبرلمانية والعمالية. 


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