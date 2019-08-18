» جلسة طارئة في الأهلي بعد أخطاء «جريشة»

18 أغسطس 2019 - 05:47 م

ناقشت لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، الأخطاء التحكيمية التي ظهرت على مدار الموسم الماضي وكان آخرها أخطاء جهاد جريشة في مباراة الأمس في بطولة الكأس.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري وما جرى في مباراة الكأس، خاصًة وأن النادي سبق وأن وجه العديد من المكاتبات لاتحاد الكرة طوال الفترات الماضية وطالب بضرورة تطبيق تقنية الـV.A.R لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة، وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي وهو ما لم يحدث.

كما أن اللجنة ناقشت أيضًا المخاطر القادمة من جراء الأخطاء التحكيمية والتي سوف تؤثر بالسلب على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد.