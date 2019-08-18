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إجراء حاسم من الأردن لوقف انتهاكات إسرائيل بالأقصى

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المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أحمد سالم – وكالات

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المسجد الأقصى

استدعت الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإسرائيلي لدى عمان أمير فايسبورد، للمطالبة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان، إن الأمين العام للوزارة، زيد اللوزي، "أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فورًا لحكومته، تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".

والوضع القائم في المسجد الأقصى هو السائد منذ الفترة العثمانية، حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسئولية على المسجد، الذي يصلي فيه المسلمون فقط.

وتابع القضاة: "تم إعلام السفير الإسرائيلي، خلال اللقاء، بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى، والسماح بصلاة اليهود فيه".

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل "المسجد الأقصى" ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، وذلك على خلفية التوتر الأخير في المسجد، الأسبوع الماضي.

وشدد القضاة على أنه تم التأكيد على أن "المسجد الأقصى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط".

وأعربت الخارجية الأردنية عن إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد، ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أية قيود على الدخول تحت أية ذريعة أو حجة، وفي مختلف الظروف والأحوال، وفق البيان.

ودعت إسرائيل إلى احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


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