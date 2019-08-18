» كويتية تحمل سفاحًا وهكذا كُشف أمرها مع عشيقها

18 أغسطس 2019 - 06:15 م

تعرّضت امرأة كويتية لنزيف حاد وأسقطت جنيناً غير مكتمل في الشهر الرابع، وتبيّن أنها حملت به سفاحاً من شخص كانت على علاقة به، وتم إخطار إدارة مباحث حماية الآداب للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

المرأة التي أصابها نزيف في شقتها الكائنة في السالمية- حسب صحف محلية-، لم تجد مُنقذاً، فاستنجدت بالإسعاف حيث توجه رجال الطوارئ الطبية إلى شقتها ونقلوها إلى مستشفى مبارك، حيث أدخلت إلى المستشفى لسوء حالتها الصحية رغم عدم وجود بطاقة ثبوتية معها.

كما تبيّن أن النزيف تسبب في سقوط جنين غير مكتمل وهو في الشهر الرابع، وبعد تقديم الرعاية الطبية لها، وبسؤالها عن زوجها، تبيّن أنها حملت بجنينها سفاحاً من شخص كانت على علاقة به، وعلى الفور قام مسؤولو المستشفى بإخطار رجال الأمن، حيث تم إبلاغ إدارة مباحث حماية الآداب العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرأة وضبط الشخص الذي كانت على علاقة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهما.