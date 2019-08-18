منة فضالي بـ«قطعتين» فقط في حضن فنان شهير

18 أغسطس 2019 - 06:30 م

واصلت الفنانة منة فضالي، إثارت الجدل، بنشر صور جريئة لها بملابس شبه عارية، حيث نشرت صور جديدة لها مع أصدقائها من بينهم الفنان أحمد رزق، التي ظهرت معه بصحبة زوجته وهي تحتضنه.

وظهرت منة فضالي بقطعتين فقط «هوت شورت» وقطعة أخرى تغطي صدرها، وهو ما أثار موجة غضب ضدها، ظهرت من خلال تعليقات عدد كبير من المتابعين، فيما واصلت تجاهلها لتلك التعليقات كالعادة، في الوقت الذي أثنى فيه البعض على جمالها.

وكانت منة فضالي قالت في تصريحات صحفية، انها لا تبالي بتعليقات الناس على ملابسها التي وصفت بالجريئة، مشيرة إلى ان ذلك حرية شخصية ولا تحب أن يتدخل فيها أحد.