» قراء «المصريون» يرفضون حسن شحاتة مدربًا للمنتخب

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حسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخب مصر
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المنتخب الوطني

منتخب مصر

حسن شحاته

جريدة المصريون

مدرب المنتخب الجديد

طرح موقع المصريون، استطلاع رأي، عن تأييد القراء لاختيار الكابتن حسن شحاتة مدربًا للمنتخب الوطني.

وأظهرت نتائج الاستطلاع رفض القراء، الاستعانة بحسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب، حيث صوت بالرفض 53% من قراء الموقع، فيما وافق 35%، في حين أبدى 13%، عدم رغبتهم في التصويت على موضوع الاستطلاع.

وأثيرت مشاورات ومناقشات عديدة داخل كواليس اتحاد الكرة، في الفترة الأخيرة، من أجل اختيار الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى، المدير الفني المُقال.

وذلك على خلفية الخروج المبكر للفراعنة عقب الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي أقيمت في مصر.

وبحسب آخر الأخبار، اقترب حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر من تولى منصب المشرف الفني على المنتخب الأول، ومعه إيهاب جلال مديرًا فنيًا وحسام غالى نجم الأهلى مديرًا للمنتخب وشئون اللاعبين.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن المدير الفني للمنتخب والذى سيتم الكشف عنه في الأيام المقبلة لن يتخطى راتبه ما بين الـ400 و 500 ألف جنيه شهرياً.

وذلك بعد الاستقرار بصفة رسمية على تعيين مدرب مصري خلفاً للمكسيكي.

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