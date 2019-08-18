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«رزان مغربي» تنشر صورة لها مع ابنة «أحمد حلمي» وهكذا علقت

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الإعلامية المغربية رزان مغربي
الإعلامية المغربية رزان مغربي

أحمد سالم

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شاركت الإعلامية، والفنانة اللبنانية، رزان مغربي، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور "إنستجرام"، صورة جمعتها بالنجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، بصحبة ابنتهما الكبرى "لي لي".

والتقطت الصورة خلال حضورهم حفل المطربة الأمريكية جنيفر لوبيز الذي أقيم مؤخرًا في العلمين الجديدة بمرسى مطروح.

وعبرت النجمة اللبنانية عن سعادتها خصوصًا بـ"لي لي"، والتي قالت إنها تشبه كثيرًا والديها.

وعلقت "رزان" قائلة: "منى واحمد و ليلي العيلة الفنية الجميلةب concert jlo و الاحلى من هيك ان ليلي برج الاسد متلي وانا كنت كتير مبسوطة اني شفتا صبية متل القمر شبه ماما و بابا".

وهنأت، "لي لي" بعيد ميلادها قائلة: "happy birthday lili and god bless ".

وشهد حفل جنيفر لوبيز، الذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة مؤخرًا، ظهورًا نادرًا للابنة الكبرى لأحمد حلمي ومنى زكي، والبالغة من العمر 15 عامًا، والتي كان يحرص والداها على عدم ظهورها في الإعلام.

شاهد..




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