» إيران تعلن موعد تحرك "جريس 1" من جبل طارق

قال السفير الإيراني، لدى بريطانيا حامد بايدينجاد، الأحد، إن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، والتي تم تغيير اسمها إلى "أدريان داريا"، ستغادر إقليم جبل طارق مساء الأحد، وذلك بعد احتجازها لدى سلطات جبل طارق لأسابيع.

وأوضح سفير إيران لدى المملكة المتحدة، والذي كان على اطلاع على بالمفاوضات بين الحكومتين البريطانية والإيرانية حول السفينة، في تغريدة له على تويتر، "على مدار الساعة ، كانت الجهود جارية لتنفيذ الإجراءات اللوجستية في الميناء وتأمين طاقم كامل. الاتصالات مع شركة التنسيق تحدث لحظة بلحظة. مع وصول فريقين هندسيين من موقعين منفصلين، من المتوقع أن تغادر الناقلة جبل طارق الليلة".

طاقم إيراني لناقلة جبل طارق.. ومسئول: تأخر إطلاق سراحها فرصة لـ"الانتهاك" الأمريكي.

واستبدل، الجمعة، علم بنما بعلم إيراني وتم تغيير اسم السفينة لتكون "أدريان داريا" بدلًا من "غريس1".

وكانت السلطات في جبل طارق، رفضت، الأحد، طلبًا أمريكيًا بإعادة احتجاز السفينة والاستيلاء على شحنتها من النفط الخام، بدعوى عدم تطابق قوانين العقوبات الأمريكية على طهران مع نظيرتها في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.