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إشبيلية تتخطى إسبانيول بهدفين

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تغلب فريق إشبيلية على مضيفه إسبانيول، بهدفين دون رد،  اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضا فوز ديبورتيفو ألافيس 1 / صفر على ضيفه ليفانتي.

وافتتح سيرخيو ريجيلون التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 44، قبل أن يطلق مانويل نوليتو رصاصة الرحمة على آمال الفريق الكتالوني في التعادل، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 86.

ويرغب الفريق الأندلسي في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة هذا الموسم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما فشل في الصعود للمسابقة القارية هذا الموسم، بحصوله على المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

من جانبه، بدأ ديبورتيفو ألافيس مسيرته في البطولة بالفوز 1 / صفر على ضيفه ليفانتي في وقت سابق اليوم.

ويدين ألافيس بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه التشيلي جويليرمو ماريبان، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54.

ويسعى ألافيس لتحقيق ترتيب متقدم في المسابقة، يفوق المركز الحادي عشر الذي حققه في النسخة الماضية للبطولة.


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