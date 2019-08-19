  • الإثنين 19 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:41 ص
بحث متقدم
حسن مصطفى: الأوليمبية الدولية وافقت على إجراء الانتخابات فى موعدها

هذا هو سر تفوق منظومة كرة اليد المصرية عالمياً

عمرو أديب

عمرو أديب يطالب المسئولين الاهتمام بهذا الأمر الهام

منتخب مصر

مكافأة صادمة لـ ناشئي مصر بعد التتويج بكأس العالم لليد

أرشيفية

ما بين سرقة التيار وجزافية الفواتير.. الحكومة جانٍ ومجنىٌّ عليها

أرشيفية

«دراجة لكل مواطن».. هل تنجح المبادرة في مصر؟

صلاح ووردة

«صلاح» يتحدث عن فضيحة «وردة» في أمم إفريقيا

مارلين

صادمة.. صور جديدة لجثة «مارلين مونرو» تظهر وجهها

جانب من توقيع اتفاقية الإعلان الدستوري

المعارضة السودانية تحدد أعضاء المجلس السيادي

منتخب مصر

للمرة الأولى.. منتخب مصر بطلًا لكأس العالم

أمير الكويت

بعد مرضه.. آخر تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

بعد 17 يوما دون إغاثة..

"اليأس" يدفع مهاجرين للقفز بالمياه الإيطالية

عرب وعالم

صور مأساوية لانقلاب زورق يقل مهاجرين في البحر المتوسط
صور مأساوية لانقلاب زورق يقل مهاجرين في البحر المتوسط

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السلطات الإيطالية توقف قساً بتهمة "التحرش الجنسي"

#

إيطاليا ترفض استقبال سفينة لخفر سواحلها أنقذت مهاجرين

#

دورية ليبية تحتجز قارب صيد إيطالي في خليج سرت

#

«شعراوى» يطير للصين بمبلغ خيالى

قفز مجموعة من المهاجرين على متن سفينة إنقاذ إسبانية إلى المياه الإيطالية، الأحد، في محاولة باءت بالفشل للوصول إلى شاطئ جزيرة "لامبيدوزا".
وقال أوسكار كامبس، مؤسس منظمة "أوبن أرمز" (غير حكومية) "كنا نحذر منذ أيام واليأس له حدود"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. 
وأشار رئيس المنظمة الإنسانية، الذي نشر فيديو يظهر 4 مهاجرين يرتدون سترات برتقالية اللون، يسبحون باتجاه جزيرة "لامبيدوزا"، إلى أن بعض أفراد الطاقم من سفينة المنظمة الإنسانية سبحوا باتجاههم بسرعة لإعادتهم على متنها. 
وبعد أن عاد المهاجرون الذين قفزوا من السفينة إلى ظهرها، "شرعت العديد من النساء المهاجرات في النحيب ووضع بعضهن أيديهن على رؤوسهن، بعد أن شعرن بالصدمة".
وفي وقت لاحق، قالت "أوبن أرمز" إنها طلبت بشكل عاجل إذنا لدخول ميناء "لامبيدوزا"، حتى يتمكن المهاجرون الذين ظلوا على متنها لمدة 17 يومًا من النزول في نهاية المطاف، لافتة إلى إن أوضاعهم النفسية والجسدية "في خطر".
وأضافت المؤسسة محذرة في تغريدة عبر "تويتر": "إذا حدث شيء خطير، ستكون أوروبا وسالفيني مسؤولين".
ورفض وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، زعيم اليمين المتطرف، إعطاء إذن الإرساء، لأنه يزعم أن قوارب الإنقاذ الخيرية تسهل بشكل أساسي تهريب المهاجرين من قاعدة المتجرين بالبشر في ليبيا.
وطالما اختبر إصرار سالفيني على سياسية "إغلاق الأبواب" في وجه المهاجرين العالقين عرض البحر في مواقف مماثلة سابقة، قبل التوصل إلى تسوية بإنزال المهاجرين في نهاية المطاف إما في إيطاليا أو في مكان آخر في أوروبا. 
والأحد، عرضت الحكومة الإسبانية استضافة سفينة المهاجرين على شواطئ ميناء "ألخثيراس" بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها؛ لكن المنظمة الإنسانية، قالت إنه سيكون من العبث القيام برحلة، ربما تستغرق أسبوعا مع المهاجرين على متنها.
ولعدة أيام، رست سفينة المنظمة قبالة "لامبيدوزا"، وهي جزيرة للصيد وقضاء العطلات تقع بين صقلية وشمال إفريقيا. 
وكان على متن السفينة في البداية 147 مهاجرًا عندما وصلت إلى المياه الإيطالية.
وفي الأيام القليلة الماضية، نُقل 40 مهاجرًا بواسطة سفن خفر السواحل الإيطالية إلى لامبيدوزا، بينهم بعض المرضى و27 من القاصرين.
وفي وقت سابق الأحد، طلب سالفيني من السفينة التوجه إلى إسبانيا، وقال في تغريدة، إن "أوبن أرمز" كانت راسية قبالة لامبيدوزا "لمجرد استفزازي واستفزاز إيطاليا". 
وعرضت إسبانيا وخمس دول أخرى أخذ المهاجرين وتقسيمهم فيما بينها، لكن هذا لم يغير رأي سالفيني المعارض لرسو السفينة.
والسبت، وافق سالفيني على مضض على مطالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالسماح للقاصرين بالنزول. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الحتميتان!!

محمود سلطان

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "موسي" يسخر من وليد أزارو.. هذا ما قاله
» مبارك والشيعة فى مصر.. "علاقة ملتبسة"
» "اليأس" يدفع مهاجرين للقفز بالمياه الإيطالية
» الهند.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 350
» . بريطانيا تجرد جهادي انضم لصفوف "داعش" من جنسيتها
» من تايلاند إلى بولندا.. مشهد جديد من قصة "فتيان الكهف"
» «آل الشيخ» يهنئي منتخب اليد بعد فوزه بذهبية المونديال
» الكويت ترد على بيان مصري أحدث أزمة
» سعودي ينشر صور اغتصابه والمملكة تصدر بيانًا رسميًا
» رسميًا.. إقالة «لاسارتي» من تدريب الأهلي
» قتل عشيقته وقدم أنفها وأذنيها لزوجته لتغفر له خيانته

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية
أرشيفية