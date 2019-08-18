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سفير كوريا الجنوبية: نسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع مصر

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قال سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، يون يوتشول، إن بلاده حريصة على زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، مضيفًا أن سول تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع القاهرة، والتي من شأنها أن تعطي دفعة قوية لاقتصاد البلدين.
وأشار السفير، في تصريح اليوم، الأحد، إلى مشاورات جارية بين الجانبين من أجل تأمين إبرام اتفاقية تجارة حرة، ما يعزز الشراكة التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستهدف إلى تأمين سهولة وصول الصادرات الكورية بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، وضمان أن تصبح مصر مفتوحة أمام الشركات الكورية.
وأكد يون أن مصر تمثل شريكا تجاريًا واستثماريًا مهمًا بالنسبة لكوريا، بوصفها بلد كبير وبه إمكانيات هائلة، حيث يمثل الشباب قرابة 60% من عدد السكان، ولفت أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع مصر في هذا السياق، حيث تم افتتاح الكلية المصرية الكورية في بني سويف والتي تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل في قطاع التكنولوجيا.
ولفت السفير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ملياري دولار، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية في مصر تنتج حوالي 80% من صادرات مصر من الأجهزة الإلكترونية وبلغت عائداتها قرابة 700 مليون دولار، كما تشارك إحدى شركات المقاولات الكورية في مشروع الشركة المصرية لتكرير البترول والذي تتجاوز استثماراته المليار دولار.
وقال يون إن كوريا تدرك أهمية تنمية الصعيد بالنسبة لمصر لذلك حرصت على تعزيز التعاون مع جامعة أسيوط، كما ساهمت كوريا في تنفيذ مشروع تحديث نظم إشارات خط نجع حمادي- الأقصر بتمويل بلغ حوالي 115 مليون دولار، كما تتعاون كوريا مع مصر في تطوير البنية التحتية للمواصلات لأهميتها في دعم الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين بوجه عام.
وأشار السفير إلى أن مصر وكوريا الجنوبية وقعتا اتفاقية مشاركة المعرفة بهدف تعزيز التواصل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل تحديث نظام الضرائب والدفع الإلكتروني.
وأكد السفير أن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، مهتم جدًا بزيارة مصر، غير أنه لم يحدد بعد موعدا لتلك الزيارة، نظرًا للتطورات المتلاحقة التي تحدث في شبه الجزيرة الكورية، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن توافق زيارة الرئيس الكوري توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

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