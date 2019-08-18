مكافأة صادمة لـ ناشئي مصر بعد التتويج بكأس العالم لليد

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كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبي منتخب مصر أبطال العالم لكرة اليد للناشئين، في البطولة التي أقيمت في مقدونيا.
وتوج أحفاد الفراعنة بكأس العالم لكرة اليد للناشئين، لأول مرة في تاريخ مصر، عقب الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28، في مباراة ملحمية سيطروا فيها الفراعنة على مجريات اللعب طوال أحداث المباراة وأنهوا الشوط الأول بفارق 6 أهداف.
وقال هشام نصر في تصريحات عبر فضائية «MBC» مصر، إن الاتحاد المصري لكرة اليد لا يملك الإمكانيات التي تجعله يوفر مكافآت كبيرة للاعبي المنتخب المتوجين بكأس العالم للناشئين.
وأضاف هشام نصر: «كل لاعب سيحصل على مكافأة 1500 جنيه لأننا كاتحاد مصري لا نمتلك الإمكانيات لتوفير مكافآت كبيرة، هذا هو قدرنا للأسف.. سيكون هناك مكافأة أكبر من ذلك من وزارة الشباب والرياضة».
وتابع: «لا يوجد لائحة مكافآت في اتحاد اليد، نحن كمجلس إدارة نتخذ القرارات بالإمكانيات المتاحة ويجب علينا الحصول على موافقة الجهة الإدارية لتوفير الأموال.. نحن نعتمد تماما على الدولة وعلى وزارة الرياضة في الدعم وأشكرهما بشدة على ذلك».
وأكد هشام نصر أن العمل وإنكار الذات هو السر وراء فوز المنتخب المصري للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد بمقدونيا، مؤكدا أنه تم اختيار عناصر جهاز المنتخب على اساس الكفاءة وليس شيئا آخر.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن الخطة كانت واضحة في البداية، مشيرا إلى ان مصر تقدمت باستضافة بطولة العالم في 2021 فكان منتخب الشباب الذي حصل على برونزية العالم ومنتخب الناشئين نواة للمنتخب الأول. 
وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الى أنه في شهر واحد أصبحنا من العظماء الـ 8 على مستوى كرة اليد العالمية، منوها بأنه تم اختيار 3 من لاعبي المنتخب الوطني في تشكيل منتخب العالم.
واختتم هشام نصر تصريحاته قائلا: «منتخب شباب كرة اليد الذي حصل على المركز الثالث، لم يحصل على مكافآت حتى الآن».


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