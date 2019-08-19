"التموين": 12 معيارًا لتنقية غير المستحقين للدعم.. تعرف عليها

19 أغسطس 2019 - 01:00 ص

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدعم يشمل 22 سلعة بالإضافة إلى بطاقة الخبز، وهناك 70 مليون مستفيد من الدعم سواء سلع، أو خبز.



وأوضح "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أنه يتم تصفية الحاصلين على الدعم بناء على 12 معيار، جزء منها يتعلق بالدخل، وجزء بالإنفاق، وجزء بالاستهلاك، وجزء بالملكية، وجزء بالحيازة.



وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذا يشمل ملكية السيارات، وحيازة الأرض أو العقارات، أو الراتب، أو استهلاك الكهرباء، أو إنفاق على التعليم، أو الهاتف المحمول أو دفع الضرائب.

