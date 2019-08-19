خبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن تحويل السيارات للغاز

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قال جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، إن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي يوفر 60% من قيمة فاتورة الوقود، مشيرا إلى أن لتر البنزين الذي تقدر تكلفته بـ"8 جنيهات" يساوي متر مكعب غاز بتكلفة "3,75" قرش.
وأضاف "عسكر"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة قامت بإنشاء بنية تحتية كبيرة من البنزينات التي تمول السيارات بالغاز الطبيعي، والتي أصبحت متوفرة بشكل كبير في مناطق كثيرة ولن يجد صاحب السيارة صعوبة في البحث عنها.
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت إنشاء شبكة طرق على أعلى مستوى في جميع أنحاء الجمهورية، وساعدت هذه الشبكة في تقصير المسافات، مما ساعد على توفير استهلاك كميات كثيرة جدا من البنزين والغاز الطبيعي.


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