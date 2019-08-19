الأهلي يفاوض 3 مدربين أجانب .. والخطيب كاد يفجر مفاجأة كبرى بالأمس

19 أغسطس 2019 - 06:30 ص

كشف أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - عن خطة إدارة الأهلي لجلب مدرب جديد خلفا للأوروجواياني المقال مارتن لاسارتي.



وقال "زكي" في برنامجه المذاع على "يوتيوب" : "النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع مدير فني ألماني ، وآخر برتغالي ، فضلا عن الأرجنتيني رامون دياز".



وأضاف: "مصادرنا داخل الأهلي رفضت إعلان الأسماء ، لكن كابتن الخطيب كاد أن يفجر مفاجأة بالأمس بإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق ، في نفس البيان الذي يعلن فيه إقالة لاسارتي".



وتابع: "مفاجأة الخطيب لم تكتمل لأن أمير توفيق - مدير التعاقدات بالأهلي - لم ينجح في الحصول على اتفاق مع مدير فني جديد بحيث يتسنى إعلان التعاقد معه".



