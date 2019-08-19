» فنانة شهيرة: اللي عنده طفل مريض يقولي وأنا هعالجه على حسابي

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ريهام حجاج
ريهام حجاج

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ريهام حجاج

أعلنت الفنانة ريهام حجاج تبرعها بتكاليف علاج عدد من الأطفال غير القادرين ، وذلك من خلال صفحتها بـ"انستجرام".

وقالت "ريهام" في تدوينة: ""اللي عنده لقدر الله طفل مريض ومش قادر على علاجه يكتب باختصار الحالة والمبلغ المطلوب في تعليق، هيتم اختيار عشوائي لعدد من الحالات وهبعتلهم رسالة للتواصل معاهم، ربنا يشفى كل أطفالنا يا رب".

وأضافت: "في ناس بعتتلي رسايل إنها مش عايزة تكتب تعليق.. اللي مش عايز يكتب تعليق، يبعت رسالة وأنا هقراها".?

ريهام حجاج - Copy


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